Unfall mit mehreren Fahrzeugen gemeldet: A71-Tunnel-Röhren in Thüringen voll gesperrt!

Behringen - Die A71-Röhren des Tunnels Behringen (Ilm-Kreis) wurden am Mittwochnachmittag voll gesperrt. Ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen war gemeldet worden.

Der Unfall ereignete sich am heutigen Nachmittag. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Ungefähr gegen 15.29 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall in der Röhre Richtung Sangerhausen (Sachsen-Anhalt), wie TAG24 im Gespräch mit der Autobahnpolizei erfuhr.

Zwei Personen seien leicht verletzt worden, hieß es. Der entstandene Sachschaden an den zwei involvierten Fahrzeugen wurde laut Autobahnpolizei auf zirka 15.000 Euro geschätzt. Am Tunnel selbst sei kein Schaden entstanden.

Die Röhre in Richtung Sangerhausen wurde voll gesperrt. Gegen 16.22 Uhr war sie wieder frei. Lediglich der rechte Fahrstreifen war dann noch gesperrt, ehe er am frühen Abend freigegeben wurde. Wie TAG24 auf weitere Nachfrage erfuhr, war auch die Gegenröhre in Richtung Suhl gesperrt.

Den Angaben zufolge waren verschiedene Meldungen bei den entsprechenden Stellen eingegangen. Es sei so auch von mehreren beteiligten Fahrzeugen die Rede gewesen.