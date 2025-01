24.01.2025 14:41 Auto kracht auf der A72 in Leitplanke: Mann am Steuer will nicht gefahren sein

Ein Auto ist in der Nacht zu Freitag auf der A72 im Landkreis Leipzig gegen eine Leitplanke gekracht - der Mann am Steuer will aber nicht gefahren sein.

Von Carolina Neubert

Rötha - Ein Auto ist in der Nacht zu Freitag auf der A72 im Landkreis Leipzig gegen eine Leitplanke gekracht - der Mann am Steuer will aber nicht gefahren sein. Auf der A72 im Landkreis Leipzig kam es in der Nacht zu Freitag zu einem Autounfall. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 4.40 Uhr zwischen den Anschlussstellen Rötha und Böhlen im Ortsteil Espenhain zu dem Unfall. Demnach war der Alfa Romeo in Richtung Leipzig unterwegs, kam nach links von der Fahrbahn, durchfuhr eine Baustellenabsperrung und stieß gegen die Mittelleitplanke. So seien mehrere Teile des Wagens auf der Straße liegen geblieben - ein weiteres Auto sei über die Trümmer gefahren. Unfall A72 Kreuz Chemnitz: Lkw blockiert Überfahrt "Bei einem 22-jährigen Mann, welcher auf dem Fahrersitz des Alfas saß, wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt, der positiv auf Amphetamine reagierte", hieß es weiter. "Der 22-Jährige gab an, nicht gefahren zu sein." Ihm sei Blut abgenommen worden. Zudem habe der Beifahrer (42) Substanzen - laut Polizei vermutlich Drogen - bei sich gehabt. Die Ermittlungen dauerten an.

Titelfoto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa