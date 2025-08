Sechs Verletzte nach Trabi-Crash auf A72 in Sachsen

Schnell rückten Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei an. Die A72 musste in Richtung Leipzig komplett gesperrt werden. Die Folge: 14 Kilometer Stau.

Die Autobahn musste in Richtung Zwickau komplett gesperrt werden. © Mike Müller

"Es entstand insgesamt ein Sachschaden von zirka 15.000 Euro", teilt die Polizei mit.

Nach etwa drei Stunden war die Unfallstelle geräumt und die Sperrung konnte aufgehoben werden. Unklar bleibt weiterhin, weshalb der VW-Fahrer dem Trabi ins Heck fuhr.

Am Freitag krachte es bereits mehrmals auf Sachsens Autobahnen: am Morgen auf der A4 bei Hainichen, einige Stunden später bei Glauchau und am Vormittag in Döbeln auf der A14. Dabei wurden ebenfalls mehrere Personen verletzt, auf den Autobahnen ging zeitweise nichts mehr.

Durch die zahlreichen Unfälle bildete sich am Freitagnachmittag auf Sachsens Autobahnen laut ADAC-Angaben in der Spitze rund 50 Kilometer Stau. Dazu waren einige Nebenstraßen überfüllt.

Erstmeldung: 1. August, 15.18 Uhr, zuletzt aktualisiert am 2. August, 14.43 Uhr