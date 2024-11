Brennender Reifen auf der A72: Sperrung Richtung Chemnitz

A72/Zwickau - Auf der A72 bei Zwickau geriet ein Lkw-Reifen in Brand.

Die A72 musste in Richtung Chemnitz für eine Stunde gesperrt werden. (Symbolbild) © Bildmontage: Stefan Puchner/dpa, Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Am Freitag gegen 16.15 Uhr war ein unbeladener Gefahrengut-Laster auf der rechten Fahrspur in Richtung Chemnitz unterwegs.

Laut Polizei hatte der Lkw dann kurz vor der Anschlussstelle Zwickau Ost einen Reifenplatzer.

"Der Reifen geriet daraufhin in Brand, löste sich vom Lkw, blieb brennend auf der linken Fahrspur liegen und konnte kurz darauf gelöscht werden", heißt es weiter.

Der Laster kam kurze Zeit später auf dem Standstreifen zum Stehen.

Am Fahrbahnbelag entstand ein Schaden in Höhe von 7000 Euro, am Lkw 500 Euro.