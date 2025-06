11.06.2025 19:26 1.250 Schwerer Unfall auf A72: Mercedes-AMG rast in Leitplanke

Am frühen Mittwochabend verunfallte ein Mercedes-AMG auf der A72. Der AMG wollte an der Ausfahrt Rottluff abfahren, fuhr aber in eine Leitplanke.

Von Stella Kreuzer

Chemnitz/A72 - Am frühen Mittwochabend ist der Fahrer eines Mercedes-AMG auf der A72 mit hohem Tempo in die Leitplanke gekracht. Alles in Kürze Mercedes-AMG kracht auf A72 in Leitplanke

Unfall passierte bei Chemnitz Süd

Fahrer beschleunigte vor Polizei

Zwei Personen im Auto

Sachschaden und Verletzte noch unbekannt Mehr anzeigen Der Mercedes-Fahrer wollte an der Ausfahrt Rottluff abfahren. © Harry Härtel/Haertelpress Wie die Polizeidirektion Chemnitz bestätigte, war ein Mercedes-AMG gegen 16.45 Uhr auf der A72 Richtung Dresden unterwegs. In Höhe Chemnitz Süd befand sich ein Fahrzeug der Autobahnpolizei auf Streifenfahrt. Daraufhin beschleunigte der Benz-Fahrer und wollte an der Ausfahrt Rottluff abfahren. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit krachte der Mercedes-Fahrer jedoch in die Leitplanke. Unfall A72 Vollsperrung nach Unfall auf A72 Nach Polizeiinformationen befanden sich zwei Personen in dem Auto, die von den Beamten schließlich gestellt wurden. Informationen zu den Personen, wie hoch der Sachschaden ist und ob es Verletzte gibt, sind aktuell noch nicht bekannt.

Titelfoto: Harry Härtel/Haertelpress