Gegenstand von A72-Autobahnbrücke in Chemnitz geworfen: Frontscheibe beschädigt!

Chemnitz - Unbekannte sollen am vergangenen Samstag einen Gegenstand von der Autobahnbrücke in Chemnitz geworfen haben.

Der dabei entstandene Sachschaden am Dacia beträgt circa 500 Euro.

"Als der Dacia die Brückenunterführung passierte, nahm der Fahrer ein lautes Geräusch wahr und stellte anschließend einen Schaden an seiner Frontscheibe fest. Die beiden Personen hatten offenbar einen unbekannten Gegenstand von der Brücke geworfen, wodurch das Fahrzeug beschädigt wurde", heißt es weiter.

Wie die Polizei mitteilte, war ein Dacia-Fahrer auf der A72 aus Chemnitz in Richtung Hof unterwegs, als er in Höhe der Anschlussstelle Chemnitz-Rottluff zwei Jugendliche auf der Autobahnbrücke stehen sah.

Der Mann beschrieb das Duo folgendermaßen:

eine der Personen soll einen dunklen Teint haben, eine kurze Hose getragen und einen unbekannten Gegenstand in den Händen gehalten haben

die zweite Person soll einen Helm getragen haben

In der Nähe soll ein Fahrrad gestanden haben, das möglicherweise von einem der mutmaßlichen Täter genutzt wurde.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Tateinheit mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort aufgenommen und sucht Zeugen.

Wer hat etwas beobachtet, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte? Wem sind am Samstagnachmittag zwei Personen auf der Autobahnbrücke in Rottluff aufgefallen, die Gegenstände auf die Autobahn geworfen haben?

Wer kann Angaben zur Identität der mutmaßlichen Täter und/oder weiß, wo sie sich aufhalten? Zeugenhinweise werden im Polizeirevier Stollberg unter der Telefonnummer 037296 90-0 entgegengenommen.