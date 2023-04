Schwerer Unfall auf A72: Audi kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Chemnitz - In der Nacht zum Samstag ereignete sich auf der A72 bei Chemnitz ein heftiger Unfall.

Der Audi-Fahrer musste nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) © Bildmontage: Andreas Arnold/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war ein 46-jähriger Audi-Fahrer auf der A72 von Leipzig in Richtung Hof unterwegs, als er in der Höhe der Anschlussstelle Röhrsdorf ein weiteres Fahrzeug überholte.

Anschließend kam er aus bisher noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Audi sprang über einen Hügel und überschlug sich.

Der Fahrer wurde durch den Unfall verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Noch am Unfallort ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 0,3 Promille. Es folgte eine Blutentnahme im Krankenhaus.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist aktuell noch nicht bekannt. Der 46-Jährige muss sich für den Unfall unter Alkoholeinfluss noch verantworten müssen.