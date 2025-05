Stau auf A72 in Sachsen: Mazda fackelt komplett ab

Wildenfels - Plötzlich ging das Fahrzeug in Flammen auf: Auf der A72 bei Hartenstein (Landkreis Zwickau) fackelte ein Mazda am Freitagmittag komplett ab. Die Autobahn musste gesperrt werden, das völlig verkohlte Fahrzeug wurde abgeschleppt. Durch den Brand kam es auf der A72 bis in den frühen Nachmittag zu Verkehrsbehinderungen.