22.03.2024 14:08 2.209 Unfall auf A72: Skoda kracht in Honda, fünf Personen verletzt

Auf der A72 in Richtung Zwickau krachte es am heutigen Freitagvormittag. Aus bisher noch ungeklärten Gründen fuhr ein Skoda in einen Honda.

Von Sarah Müller

Stollberg/Hartenstein - Am heutigen Freitagvormittag kam es auf der A72 zwischen Stollberg-West (Erzgebirge) und Hartenstein (Landkreis Zwickau) zu einem Unfall. Hoher Sachschaden nach einem Unfall auf der A72. © EHL Media/Tim Meyer Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, waren eine 53-jährige Skoda-Fahrerin sowie eine 46-jährige Honda-Fahrerin gegen 9.10 Uhr auf der linken Spur in Richtung Zwickau unterwegs gewesen. Die Honda-Fahrerin musste verkehrsbedingt bremsen, woraufhin die Skoda-Fahrerin zu spät reagierte und ihr Auto in das vorfahrende Fahrzeug krachte. Bei dem Unfall wurden beide Fahrerinnen verletzt sowie drei Mitfahrer (w23, w/39 und m/51). Unfall A72 Betrunkener meldet Unfall und Fahrerflucht auf der A72 An den Autos entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Es bildete sich kurzzeitig Stau. Gegen 10.40 Uhr konnte die komplette Fahrbahn wieder freigegeben werden. Originalmeldung: 22. März, 12.51 Uhr; letzte Aktualisierung: 14.08 Uhr

Titelfoto: EHL Media/Tim Meyer