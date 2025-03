02.03.2025 12:34 1.743 Vollsperrung auf A72: Auto in Flammen

Auf der A72 ging am Sonntag ein Auto in Flammen auf. Die Autobahn musste in Höhe Stollberg voll gesperrt werden.

Von Claudia Ziems

Stollberg - Die A72 Richtung Zwickau musste am Sonntag bei Stollberg (Erzgebirge) wegen eines brennenden Autos voll gesperrt werden. Ein Audi ging im Bereich des Motorraumes in Flammen auf. © Niko Mutschmann In Höhe der Anschlussstelle Stollberg-West fing der Audi gegen 11.30 Uhr aus noch unklarer Ursache an zu brennen. Der Fahrer hielt den Wagen auf dem Standstreifen an. Flammen schlugen aus dem Motorraum. Die Feuerwehren Stollberg und Neuwüschnitz waren im Einsatz und löschten den Brand schnell. Nach ersten Informationen vom Unfallort soll der Audi-Fahrer unverletzt geblieben sein. Unfall A72 Kreuz Chemnitz: Lkw blockiert Überfahrt Die A72 Chemnitz Richtung Zwickau war aufgrund des Einsatzes in Höhe Stollberg-West bis kurz vor 13 Uhr voll gesperrt. Es staute sich auf der Autobahn und auf den Umgehungsstraßen. Die A72 musste Richtung Zwickau voll gesperrt werden. © Chempic A72 Richtung Hof nach Unfall voll gesperrt Erst am Sonntagmorgen musste die A72 war für circa zwei Stunden in Richtung Hof gesperrt werden. Ein BMW-Fahrer (24) krachte laut Polizei kurz vor der Anschlussstelle Plauen-Süd mit einem Skoda-Fahrer (48) zusammen. Beide Fahrzeuge gerieten ins Schleudern und knallten gegen die Leitplanke. Es wurde niemand verletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf 40.000 Euro.

Titelfoto: Chempic