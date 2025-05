07.05.2025 15:38 Weil Fahrer Spurwechsel verpasst: A72 bei Leipzig mehrere Stunden gesperrt

Auf der A72 in Richtung Leipzig kam es am Dienstagabend zu einem Unfall mit einer schwer verletzten Person. Der Fahrer fuhr in eine Baustelle.

Von Tamina Porada

Rötha (Espenhain) - Mehrere Stunden musste die A72 am Dienstagabend gesperrt werden. Nach einem Unfall mit einem Schwerverletzten ging in Richtung Leipzig nichts mehr. Laut Polizei entstand Sachschaden von 12.000 Euro (Symbolbild). © Daniel Karmann/dpa Kurz nach der Abfahrt Rötha, wo die linke Spur wegen einer Baustelle gesperrt ist, verunglückte gegen 20.50 Uhr ein Mercedes-Fahrer (19).

Der 19-Jährige wechselte nicht auf die rechte Spur und fuhr stattdessen in die Baustelle hinein. Dabei touchierte er mehrere Warnbaken, bevor sich sein Mercedes überschlug und nach rechts auf den Standstreifen abkam. Das Auto blieb auf dem Dach liegen. Der junge Mann wurde schwer verletzt und musste von Einsatzkräften aus seinem Auto gerettet werden. Eine der Baken wurde bei dem Unfall in den Gegenverkehr geschleudert. Ein vorbeifahrender Hyundai wurde getroffen und dabei beschädigt. Die A72 musste in Richtung Leipzig für mehrere Stunden gesperrt werden. Erst nach mehreren Stunden konnte die Autobahn gegen 5 Uhr am Morgen wieder freigegeben werden. Ingesamt entstand Sachschaden von 12.000 Euro. Die Polizei ermittelt zur exakten Unfallursache.

