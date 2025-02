Vollsperrung nach Lastwagen-Unfall auf A73

Der Fahrer eines Lastwagens habe das Fahrzeug aufgrund eines Reifenplatzers am Anhänger auf dem Standstreifen zum Stehen gebracht. In dem Moment, als er ein Warndreieck habe aufstellen wollen, habe - aus bislang unbekannten Gründen - ein anderer Lastwagen die linke Fahrzeugseite des Trucks auf dem Standstreifen erwischt.

Der Crash ereignete sich am Montag auf der Richtungsfahrbahn Suhl zwischen Eisfeld-Nord und Schleusingen, wie TAG24 am frühen Nachmittag im Gespräch mit der Autobahnpolizei erfuhr.

Der Schaden am Pannen-Lkw wurde den Angaben nach auf 30.000 Euro geschätzt, am Lkw, der im Böschungsbereich zum Stehen kam, auf 150.000 Euro. Am Wildschutzzaun und an der Böschung sei ein Schaden von schätzungsweise 5000 Euro entstanden.

Eine erste Meldung über den Unfall war gegen 12.04 Uhr bei der Autobahnpolizei eingegangen. Die A73 Richtung Suhl ist derzeit noch voll gesperrt. Zur Bergung des Lastwagens auf der Böschung werde ein Kran benötigt, hieß es im Gespräch mit der Autobahnpolizei.