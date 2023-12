Eisregen fordert zwei Menschenleben: Auto kracht auf A8 in querstehenden Lkw

Odelzhausen - In der Nacht zum Dienstag sind zwei Menschen bei einem Unfall auf der A8 in Bayern ums Leben gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, stand ein Sattelzug auf Höhe der Anschlussstelle Odelzhausen in Fahrtrichtung München quer auf der Autobahn und ragte in die mittlere Fahrspur.

Am Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Den Schaden an dem Sattelzug schätzt die Polizei auf rund 50.000 Euro. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.