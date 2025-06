Halluzination? Beifahrer greift während der Fahrt plötzlich ins Lenkrad

Jettingen-Scheppach - Ein Beifahrer griff während einer Fahrt im Landkreis Günzburg unvermittelt ins Lenkrad und verursachte so einen Unfall auf der A8 .

Alles in Kürze

Der 21-jährige Beifahrer soll in seinem Wachtraum mehrere Menschen auf der Fahrbahn gesehen haben, so die Ermittler.

Wie die Polizei mitteilte, passierte der Unfall in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 1.15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Burgau und Zusmarshausen.

Die vier Auto-Insassen blieben glücklicherweise unverletzt, der Wagen erlitt jedoch einen Totalschaden in Höhe von 8500 Euro. Der Schaden an der Leitplanke und dem verunreinigten Erdreich beläuft sich auf circa 15.000 Euro. Wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wird nun gegen den Beifahrer ermittelt.