07.12.2024 10:54 Großer Feuerwehreinsatz auf A8: Drei BMW brennen lichterloh

Von Johanna Baumann

Heimsheim - Auf der A8 in Heimsheim (Enzkreis) ging am Freitagabend ein Autotransporter in Flammen auf. Drei Autos wurden fast vollständig zerstört. Unter anderem brannte ein Elektrofahrzeug vollständig aus. © Andreas Rosar/ Fotoagentur Stuttgart Der Transporter war gegen 17.40 Uhr in Richtung Karlsruhe unterwegs, als plötzlich ein Reifen platzte. Daraufhin kam es zum Funkenflug und schließlich zum Brandausbruch. Schnell griff das Feuer auf die vier geladenen Autos über. Der Fahrer (25) konnte sich rechtzeitig ins Freie zu retten, wie die Polizei Ludwigsburg mitteilte. Drei der vier Wagen der Marke BMW wurden durch den Brand stark bis vollständig beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 90.000 Euro. Am Abend konnte lediglich der linke Fahrstreifen befahren werden, weshalb es zu einem Stau von rund vier Kilometern kam. Am späten Freitagabend konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

