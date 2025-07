Folgenschwerer Unfall in Bayern: Lastwagen landet im Graben der A8

Siegsdorf - Folgenschwerer Unfall auf der A8 in Bayern : Bei Siegsdorf ist am Montag ein mit circa 25 Tonnen Speisesalz beladener Lastwagen im morgendlichen Berufsverkehr von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben gestürzt.

Abgeleitet soll der Verkehr voraussichtlich an der AS Siegsdorf-Ost werden. Selbiger wird danach über die B306, Axdorf sowie Vachendorf auf die A8 an der AS Bergen geführt. Es muss mit erheblichen Behinderungen gerechnet werden.