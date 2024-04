Lauter Knall, dann Flammen: E-Auto fackelt auf A8 komplett ab

München - Ein Elektroauto ist auf der A8 in Richtung Salzburg komplett in Flammen aufgegangen.

Das Feuer konnte von der Berufsfeuerwehr München "zügig unter Kontrolle gebracht werden". © Berufsfeuerwehr München

Der Autofahrer habe beim Auffahren auf die Autobahn bei München einen Knall gehört, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Daraufhin habe das Fahrzeug an Leistung verloren und der 54-jährige Fahrer hielt am Samstag auf dem Standstreifen an.

"Gegen 21.30 Uhr gingen zahlreiche Anrufe bei der Integrierten Leitstelle München ein", berichtet die Berufsfeuerwehr. "Gemeldet wurde ein brennender Pkw mit starker Rauchentwicklung."

Das Auto brannte schließlich komplett aus. Der Fahrer und die drei Insassen konnten das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 90.000 Euro.

"Das Feuer konnte zügig unter Kontrolle gebracht werden. Der Akku des Elektrofahrzeugs wurde durch den Brand nicht beschädigt", heißt es weiter.