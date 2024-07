Lkw geht in Flammen auf: A8 bei Pforzheim stundenlang gesperrt

Pforzheim - Ein Lkw ist auf der A8 bei Pforzheim am Donnerstagabend in Flammen aufgegangen.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die Zugmaschine bereits in Vollbrand. Der Schaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Der Brand gegen 20 Uhr hatte zu einer Vollsperrung der A8 in Richtung Stuttgart geführt.

Am Abend waren Staus von rund fünf Kilometern in beiden Richtungen zu verzeichnen. Die Vollsperrung auf der A8 in Richtung Stuttgart konnte gegen 4.30 Uhr wieder aufgehoben werden.