Audi überschlägt sich auf A8: Fahrer läuft mit Kennzeichen davon

Die Polizei im Kreis Esslingen sah sich mit einem nicht ganz alltäglichen Verkehrsunfall konfrontiert. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Kurz nach 4 Uhr wurde die Esslinger Rettungsleitstelle in der Nacht auf Mittwoch darüber in Kenntnis gesetzt, dass sich auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen den Anschlussstellen Kirchheim-West und Wendlingen ein Audi A4 überschlagen habe.

Laut Polizeiangaben fehlte beim Eintreffen der Rettungskräfte vom 38-jährigen Fahrer des Unfallwagens jedoch jede Spur.

Außerdem befanden sich am Auto keine Kennzeichen mehr. Eine Polizeistreife spürte den Mann kurze Zeit später in unmittelbarer Nähe zur Unfallstelle auf.

Die Kennzeichen führte er mit sich. Der recht deutlich alkoholisierte Mann war lediglich leicht verletzt. Nach einer Blutentnahme war dann sein Führerschein fällig, ehe sein nächster Weg in eine nahegelegene Klinik führte.