Massencrash mit mehreren Verletzten: A81 zeitweise komplett dicht

Ludwigsburg - Die A81 musste am Dienstagvormittag in Richtung Stuttgart voll gesperrt werden. Eine Massenkarambolage legte den Verkehr auf der Autobahn zeitweise lahm.

Ein Lkw krachte auf der A 81 auf einen vor ihm fahrenden Laster. © 7aktuell.de | Simon Adomat

Ein 67 Jahre alter Lkw-Fahrer krachte gegen 10.45 Uhr bei stockendem Verkehr auf einen vor ihn fahrenden Lkw, dessen Fahrer (55) dabei schwer verletzt wurde, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 55-Jährige zum Zeitpunkt des Unfalls nicht angeschnallt, wodurch er gegen die Windschutzscheibe geschleudert wurde.

Der Lkw des 55-Jährigen wurde durch den Aufprall auf einen Seat geschoben, der schließlich zwischen dem Laster und einen vor ihm fahrenden Sattelzug eingeklemmt wurde.

Der 38 Jahre alte Seat-Fahrer und seine 37-jährige Beifahrerin wurden bei dem Crash leicht verletzt. Ihr Kind (5) erlitt schwere Verletzungen. Alle Verletzten wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.