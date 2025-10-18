Rauch und kilometerlanger Stau am Engelbergtunnel: Was war auf der A81 los?

Leonberg - Rauch im Engelbergtunnel hat auf der Autobahn 81 bei Leonberg (Kreis Böblingen) für Verkehrschaos gesorgt. Der Rauch habe sich mutmaßlich an einem Gespann aus einem Wohnmobil und einem mit einem Auto beladenen Anhänger entwickelt, sagte ein Polizeisprecher. Der Tunnel wurde gesperrt. Die Menschen aus den Fahrzeugen verließen ihn zu Fuß.

Am Engelbergtunnel staute sich der Verkehr für bis zu neun Kilometer. © Andreas Rometsch / KS Images

Im Stau innerhalb des Tunnels erlitt eine Frau eine Panikattacke. Sie ging selbstständig in ein Krankenhaus, konnte dieses aber wenig später wieder verlassen. Zuvor hatte es geheißen, sie sei dorthin gebracht worden.

Das Wohnmobil-Gespann sei in Fahrtrichtung Karlsruhe/München durch den Tunnel gefahren, es zog laut einer Mitteilung der Polizei "eine starke Rauchwolke hinter sich her".

Die Brandmeldeanlage des Tunnels sei in beide Richtungen ausgelöst worden. Laut Polizei stellten sich die Ampeln auf Rot, die Schranken fuhren herunter.

Einsatzkräfte der Feuerwehr belüfteten den Tunnel. Rund eineinhalb Stunden später konnten die Menschen nach und nach zurück in ihre Fahrzeuge - und der Tunnel wurde wieder freigegeben.

In der Spitze hatte die Sperrung laut Polizei von in Richtung Autobahndreieck Leonberg für neun Kilometer Stau gesorgt.