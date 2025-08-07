Brücke wird abgerissen: Tagelange Sperrung auf A81 notwendig

Stuttgart/Böblingen - Ein bisschen wird es auf der A81 zur Routine: Auch am kommenden Wochenende müssen Autofahrer dort mehr Zeit einplanen, weil die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Böblingen-Hulb und Sindelfingen-Ost voll gesperrt wird. Der Grund: Von diesem Freitag (22 Uhr) bis Montag (5 Uhr) wird eine Brücke in der Nähe der Böblinger Motorworld abgerissen.

Nach dem Abriss der Brücke soll der Verkehr auf eine neue Behelfsbrücke gelegt werden. (Symbolbild) © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Örtliche Umleitungen seien eingerichtet und ausgeschildert, teilte die Deges (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau Gesellschaft) mit, die die Bauarbeiten plant und koordiniert. Ortskundigen Verkehrsteilnehmern werde empfohlen, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Nach dem Abriss soll der Verkehr voraussichtlich von Anfang kommender Woche an auf eine neue Behelfsbrücke beim Flugfeld gelegt werden.

Für deren sogenannten Einhub war die Autobahn vor zwei Wochen gesperrt worden.

Die Behelfsbrücke ist bereits in Fahrtrichtung Sindelfingen im Einsatz und wird ab dem kommenden Wochenende auch in Fahrtrichtung Böblingen offen sein.