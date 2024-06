Unfall auf A9: Kleinwagen überschlägt sich, 21-Jähriger schwer verletzt

Die Fahrbahn in Richtung München war für die Rettungs- und Reinigungsarbeiten für circa zwei Stunden voll gesperrt. © Thüringer Polizei / Autobahnpolizeiinspektion

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Samstag gegen 15.30 Uhr in Richtung München zwischen den Anschlussstellen Triptis und Dittersdorf (ebenfalls Saale-Orla-Kreis).

Ein VW war aus bisher ungeklärter Ursache ungebremst auf einen Citroën aufgefahren, wie aus den Angaben der Uniformierten hervorging.

Durch die Wucht des Aufpralls sei der Citroën nach rechts in eine Böschung geschleudert worden, hieß es. Der Kleinwagen habe sich mindestens ein Mal überschlagen.

Laut Polizei wurde der 21-jährige Fahrer von Ersthelfern aus seinem Fahrzeug befreit und bis zum Eintreffen der Rettungskräfte versorgt.

Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde der junge Mann mittels Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen.