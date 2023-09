BMW fährt auf A9 in Baustellenbereich: Fahrer verletzt

Leuna - Falsch abgebogen? Ein BMW-Fahrer ist bei einem Unfall am gestrigen Mittwochabend auf der A9 nahe Leuna verletzt worden.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Mann mit seinem Wagen in Richtung Berlin unterwegs und wollte gegen 19 Uhr an der Anschlussstelle Leipzig-West von der Autobahn abfahren.

"Dabei fuhr er irrtümlich in einen Baustellenbereich, wodurch sein Auto beschädigt wurde", hieß es weiter.

Wegen seiner erlittenen Verletzungen sei der BMW-Fahrer ins Krankenhaus nach Schkeuditz gebracht worden.