Anhänger reißt von Mercedes ab: Fahrer nach Crash auf A9 schwer verletzt

Lützen - Schwerer Unfall auf der A9 in Sachsen-Anhalt: Ein Mercedes-Fahrer ist in der Nacht zu Freitag verunglückt und verletzt worden.

Der Mercedes und der Kleintransporter krachten in der Folge zusammen, wobei der 61-Jährige schwere Verletzungen erlitt. Er musste nach Weißenfels in ein Krankenhaus gebracht werden.

"Dabei geriet sein Anhänger ins Schlingern und kollidierte mit einem Kleintransporter", so ein Sprecher. Er riss vom Fahrzeug ab und prallte gegen die Leitplanke.

Das Unglück ereignete sich laut Polizei gegen Mitternacht in Fahrtrichtung Berlin zwischen dem Kreuz Rippachtal und der Anschlussstelle Bad Dürrenberg.

Die Autobahn musste in Richtung Berlin für rund vier Stunden voll gesperrt werden. "Dadurch bildete sich ein Rückstau, in dem die Rettungsgasse nur unzureichend gebildet wurde", beklagte der Sprecher. So habe es länger gedauert, bis das Abschleppfahrzeug die Unfallstelle erreicht hat.