Mehrere Unfälle auf der A9: Eingeklemmte Frau mit Heli ins Krankenhaus!

Bad Dürrenberg/Thurland - Am Montag krachte es gleich mehrfach auf der A9 in Sachsen-Anhalt .

Am Nachmittag musste die A9 in Richtung München gesperrt werden. © Tom Musche

Wie aus den Verkehrswarnmeldungen der Polizei zu entnehmen ist, ereignete sich gegen 16.45 Uhr in Fahrtrichtung Halle/Leipzig zwischen dem Kreuz Rippachtal und Bad Dürrenberg ein Unfall.

Die Unfallstelle musste voll gesperrt werden, weshalb sich der Verkehr am frühen Abend staute. Es wird darum gebeten, eine Rettungsgasse für die Einsatzkräfte zu bilden und das Gebiet, wenn möglich, weiträumig zu umfahren.

Details zum Unfall lagen zunächst nicht vor.

Ebenfalls am späten Nachmittag auf der A9 krachte es zwischen den Anschlussstellen Coswig und Dessau-Süd in Richtung München.

Der 54-jährige Fahrer eines BMW geriet laut Polizeiangaben nach einem Überholvorgang zu weit nach rechts und stieß mit einem Lastwagen zusammen, wodurch der BMW erst in die linke, dann in die rechte Leitplanke krachte. Die Beifahrerin (51) musste aus dem Wagen befreit werden und wurde in eine Klinik geflogen.