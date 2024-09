Saarländische Feuerwehr bei tödlicher Flixbus-Tragödie in Sachsen sofort da: "Viele blutüberströmt"

"Gut zehn, zwölf Minuten waren wir alleine und dann kam der erste RTW mit einer ganz jungen Notfallsanitäterin, die das natürlich auch noch nie erlebt hat, nie gesehen hat, die war ganz frisch und war natürlich dann dort an der Unfallstelle total überfordert, das Mädchen hat geheult, wusste gar nicht, was sie machen soll, hat zwar gearbeitet, hat versucht, ihren Strang zu ziehen, aber sie war in einer anderen Welt, sage ich mal", beschreibt Montada die Situation.

Schließlich erreichte auch die Feuerwehr Wiedemar aus Nordsachsen den Unfallort - und die Zusammenarbeit begann. Montada über die erste Begegnung mit einem der sächsischen Kameraden: "Dann hat er nur einmal gefragt, wo wir her wären und dann hat aber die Sanitäterin, die als Erste am Einsatzort war, gesagt, das sind Feuerwehrleute aus Saarbrücken, lasst die schaffen, die haben Ahnung."

Unfallforscher Siegfried Brockmann (65). © Matthias Balk/dpa/dpa-tmn

Unfallforscher Siegfried Brockmann (65) erklärt in der "Umschau" die Umstände im Vorfeld des Unglücks: So sei der Ersatzfahrer zu spät gekommen, es habe eine Auseinandersetzung mit dem Hauptfahrer gegeben. "Also erstmal ist es ja so, dass man Streit natürlich auch wegdrücken kann, aber das kann jeder individuell mehr oder weniger gut. Nur der Streit war ja damit nicht erledigt, sondern wie man hört, ging der die ganze Fahrt weiter und dann kostet das natürlich schon Aufmerksamkeit. Und im Zweifel ist man vielleicht auch aggressiv, man fährt also anders, als wenn man ganz entspannt unterwegs wäre."

Absichtlich werde grundsätzlich niemand von der Straße abkommen - "dafür ist der Überlebenstrieb viel zu groß", weiß Brockmann. "Das heißt, es muss jemand nicht auf die Fahrbahn geschaut haben. Also entweder, weil man abgelenkt ist, hier zum Beispiel, wenn man sich mit den Kollegen streitet oder wenn die Augen zugefallen sind, das dürfte ja hier eher nicht der Fall gewesen sein, weil man sich ja gestritten hat."

Doch noch laufen die Ermittlungen, die Aufklärung bleibt also weiter abzuwarten.

Und das scheint nicht unkompliziert zu sein, denn Brockmann gibt zu bedenken: "Dieser Bus hatte mit Sicherheit eine sogenannte Spurverlassenswarnung, das bedeutet, der Fahrer hat ein haptisches Signal bekommen über seinen Sitz, dass er gerade eine Linie überfahren hat und spätestens da schaut man eigentlich auf die Fahrbahn. Und da ist der Unfallforscher jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen ratlos, weil dieses System ja gerade dazu dienen soll, einen solchen Unfall zu verhindern, es aber in diesem Fall nicht getan hat."

