Starke Behinderungen auf A9: Lkw-Unfall in Nacht zu Samstag

Gera - Ein Lkw-Unfall auf der A9 am Hermsdorfer Kreuz hat in der Nacht zu Samstag über mehrere Stunden für erhebliche Verkehrsbehinderungen und eine Sperrung gesorgt.

Autofahrer mussten wegen des Unfalls einen Umweg nehmen. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Wie die Autobahnpolizei mitteilte, war gegen 0.30 Uhr ein voll beladener Lkw gegen einen Fahrbahnteiler gestoßen. Anschließend fuhr der Sattelzug mehrere Meter Leitplanke um. Hierbei riss der Tank auf, Diesel lief aus.

Der Fahrer blieb den Angaben nach unverletzt. Die alarmierte Feuerwehr kümmerte sich um die Beseitigung des ausgelaufenen Diesels.

Laut Polizei zogen sich die Bergungsarbeiten über mehrere Stunden, was zu erheblichen Verkehrseinschränkungen führte. Die Überfahrt zur A4 in Richtung Frankfurt am Main blieb bis zum Morgen gesperrt.