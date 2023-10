Starkregen auf der A9: Fahrer verliert Kontrolle über Auto und kracht in Leitplanke

Zorbau - Am Dienstagabend hat der Starkregen über Sachsen-Anhalt einen Autofahrer auf der A9 kalt erwischt: Er verlor die Kontrolle über seinen Wagen und krachte in die Leitplanke.

Am BMW entstand enormer Sachschaden. © Polizeiinspektion Halle

Nach Angaben der Polizeiinspektion in Halle an der Saale ereignete sich der Unfall am Dienstagabend um 20.15 Uhr auf der A9 bei Zorbau in Sachsen-Anhalt.

Wegen des einsetzenden Starkregens kam der Fahrer eines BMW von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke.

Er wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus in Weißenfels gebracht.