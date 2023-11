Auffahrunfall auf A9 in Bayern: Auto überschlägt sich nach Crash mehrfach, Frau verliert ihr Leben

Manching - Tödlicher Auffahrunfall auf der A9 in Bayern : Bei einer Kollision zweier Autos nahe Manching ist am heutigen Sonntagnachmittag eine Frau ums Leben gekommen. Drei Menschen erlitten zudem schwere Verletzungen.

Die Polizei ermittelt zur Ursache des Unfalls. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Laut Angaben eines Sprechers der Polizei war der vordere der beiden Wagen durch die Wucht des Zusammenstoßes, zu welchem es gegen 16.45 Uhr gekommen war, von der Fahrbahn der Autobahn im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm abgekommen.

Im Anschluss überschlug sich das Auto mehrfach. Der Fahrer des Wagens und auch seine Beifahrerin wurden schwer verletzt. Eine auf der Rückbank sitzende Frau erlitt so schwere Verletzungen, dass sie diesen noch an der Unfallstelle letztlich erlag.

Der Mann am Steuer des zweiten Fahrzeugs, das mit großer Wucht aufgefahren war, erlitt demnach schwerste Verletzungen. Die Verletzten wurden nach einer Erstversorgung vor Ort von den Rettern via Hubschrauber in Krankenhäuser geflogen.

Informationen zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit nicht vor.

Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Nürnberg zwischen Langenbruck und Manching aufgrund der Rettungs- und anschließenden Aufräumarbeiten komplett für den Verkehr gesperrt werden. Die Sperrung dauert derzeit noch an.