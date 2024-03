08.03.2024 16:30 Unfall auf A9 in Bayern: Kilometerlanger Stau

In Bayern ist es am Freitagmittag zwischen der Raststätte Fürholzen Ost und dem Rastplatz Aster Moos in Richtung Nürnberg zu einem Unfall auf der A9 gekommen.

München - Am Freitagmittag kam es in Bayern zu mehreren Unfällen auf der A9. Auf der A9 in Bayern hat es am Freitag gekracht. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa Zwischen der Raststätte Fürholzen Ost und dem Rastplatz Aster Moos in Fahrtrichtung Nürnberg waren zwischenzeitlich sowohl die rechte als auch die mittlere Fahrspur blockiert. Am Nachmittag lief der Verkehr hier wieder. Anders sah es an der Unfallstelle zwischen Manching und Ingolstadt-Süd aus. Mehrere Fahrzeuge waren hier verwickelt, sodass die linke Spur gesperrt werden musste. Zusätzlich drohte durch Personen auf der Fahrbahn Gefahr. Der Verkehr staute sich kilometerweit. Er kam zu einem Zeitverlust von bis zu einer Stunde. Erstmeldung 13.59 Uhr, zuletzt aktualisiert 16.30 Uhr.

