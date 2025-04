Heftiger Unfall auf A9: Lastwagen kollidiert mit zwei Autos, Mann kommt ums Leben

Schweitenkirchen - Auf der A9 in Bayern hat sich zwischen Pfaffenhofen und Allershausen ein schwerer Unfall ereignet. Ein Lkw ist mit zwei Autos kollidiert und durch die Mittelleitplanke gebrochen, ein Autofahrer ums Leben gekommen.

Auf der A9 in Bayern ist es zu einem Unfall gekommen. © vifogra/Friedrich

Den Angaben eines Polizeisprechers zufolge war der Lastwagenfahrer in den Morgenstunden um kurz nach 6 Uhr in Richtung München unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache in der Nähe von Schweitenkirchen mit einem Auto kollidierte.



Daraufhin brach der Sattelzug durch die mittlere Leitplanke der viel befahrenen Autobahn und prallte gegen einen entgegenkommenden Wagen.

Der 30 Jahre alte Mann am Steuer des ersten Autos erlitt dermaßen schwere Verletzungen, dass er trotz unmittelbar eingeleiteter Wiederbelebungsversuche diesen noch an der Unfallstelle letztendlich erlag.

Der Fahrer des tonnenschweren Lastwagens und der des ebenfalls am Geschehen beteiligten zweiten Fahrzeugs wurden jeweils leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ein Hubschrauber war vor Ort im Einsatz.