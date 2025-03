Vier verletzte Beamte nach Einsatz auf A9: Polizei verfolgt Laster mehr als 100 Kilometer

Osterfeld - Spektakulärer Großeinsatz auf der A9 in Sachsen-Anhalt : Die Polizei versuchte einen auffälligen Lkw-Fahrer zu stoppen, doch der setzte seine Fahrt einfach fort. Die Verfolgungsfahrt nahm erst nach mehr als 100 Kilometern ein Ende.

Die A9 musste Richtung München gesperrt werden. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Wie eine Polizeisprecherin auf TAG24-Anfrage erklärte, sei der Sattelzug samt Auflieger Zeugen bereits auf Höhe des Parkplatzes Rosselquelle nahe der Anschlussstelle Köselitz (Landkreis Wittenberg) aufgefallen.

Gegen 12.20 Uhr alarmierte Polizeibeamte versuchten daraufhin, das Gespann zu stoppen. Der Fahrer habe aber nicht auf Anhaltesignale reagiert "und setzte seine Fahrt in teils auffälliger Fahrweise in Fahrtrichtung München bis kurz vor Osterfeld fort", hieß es ergänzend am Abend.

Schon zuvor hatte die Behörde via den Verkehrsmeldungen vor dem in Schlangenlinien fahrenden Laster gewarnt.

Mehrere Streifenwagen und zwei Polizeihubschrauber aus Dessau und Halle nahmen die Verfolgung auf, Einsatzkräfte aus Leipzig unterstützten ebenfalls.

Der Fahrer, ein 41-jähriger Mann aus der Ukraine, habe schließlich nach rund 130 Kilometern mithilfe von sogenannten Stop Sticks bzw. Nagelscherengittern zum Anhalten gebracht werden können.