Vollsperrung auf A9: BMW-Fahrer zum Unfall-Zeitpunkt nicht angeschnallt

Höhe Hermsdorfer Kreuz - Vollsperrung auf der A9 , hieß es am Donnerstag in Thüringen nach einem BMW-Unfall. Der Fahrer war zum Unfallzeitpunkt nicht angeschnallt.

Der BMW-Fahrer verletzte sich leicht. © Thüringer Polizei / Autobahnpolizeiinspektion

"Heute früh wurde die Hauptfahrbahn der A9 am Hermsdorfer Kreuz in Fahrtrichtung München aufgrund eines Verkehrsunfalls kurzzeitig voll gesperrt", teilte die Autobahnpolizei am Morgen mit.

Ein BMW kam - aus bisher ungeklärter Ursache - nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einer Schutzplanke. Der Fahrer (60) habe versucht, gegenzusteuern.

Das Auto sei jedoch gegen die rechte Schutzplanke geprallt und zurück auf den linken Fahrstreifen geschleudert. Laut Autobahnpolizei war der Fahrzeugführer zum Unfallzeitpunkt nicht angeschnallt gewesen.