Wildschweine verursachen Unfall auf Thüringer Autobahn: Mehrere Tiere tot!

Laut Polizeiangaben wurden Personen glücklicherweise nicht verletzt. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Unfall mit insgesamt vier Fahrzeugen am Dienstag gegen 22.20 Uhr in Richtung Berlin.

Den Angaben nach querte kurz nach dem Parkplatz Himmelsteiche eine Rotte Wildschweine plötzlich die Fahrbahn, mit denen vier Autos nacheinander kollidierten.

Menschen wurden glücklicherweise nicht verletzt, jedoch verendeten mehrere Tiere, wie die Thüringer Autobahnpolizei gegenüber TAG24 mitteilte. Ob es die ganze Rotte traf oder ob es auch Tiere lebendig von der Autobahn geschafft haben, ist den Angaben nach nicht bekannt.

Der Sachschaden wird auf circa 15.000 Euro beziffert. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.