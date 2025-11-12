Kühllaster in Flammen: Vollsperrung auf der A92 in beide Richtungen

München/Deggendorf - Zwischen Freising und Moosburg wurde am Mittwoch um 8.22 Uhr auf der A92 ein brennender Kühllaster gemeldet. Die Autobahn wurde daraufhin abgesichert.

Feuerwehr und Polizei kümmern sich um den brennenden Laster. (Symbolfoto) © Matthias Bein/dpa

Warum der Kühllaster mit Lebensmitteln Feuer fing, muss noch ermittelt werden. Wie die Polizei mitteilte, musste die A92 nordöstlich von München in beide Richtungen gesperrt werden.

Der Lastwagen stehe zwischen den Anschlussstellen Freising-Ost und Moosburg-Süd in Richtung Deggendorf in Flammen, es gebe viel Rauch, sagte ein Polizeisprecher.

Verletzte gab es demnach keine.