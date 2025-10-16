Filmreife Verfolgungsjagd auf A92: Polizei schießt auf flüchtigen Ford Ranger!

Ein betrunkener Autofahrer hat sich auf der A92 in Oberbayern eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die Beamten schossen sogar auf den Wagen.

Von Benedikt Zinsmeister

Freising - Eine waghalsige Flucht vor der Polizei auf der A92 ist mit Schüssen und einem Unfall geendet.

Die Polizisten griffen sogar zu ihren Schusswaffen, um den Fahrer zu stoppen. (Symbolbild)
Die Polizisten griffen sogar zu ihren Schusswaffen, um den Fahrer zu stoppen. (Symbolbild)  © Jan Woitas/dpa

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilte, meldeten Zeugen am Mittwochabend einen orangefarbenen Ford Ranger, der in Schlangenlinien in Richtung München unterwegs war. Gegen 21.30 Uhr entdeckte eine Streife den Pick-up-Truck und wollte den Fahrer an der Anschlussstelle Eching-Ost kontrollieren.

Doch der Mann flüchtete vor den Beamten mit hoher Geschwindigkeit. Die Verfolgungsjagd führte über die A92 bis zur Anschlussstelle Unterschleißheim, anschließend über die B13 und die Kreisstraße FS 6.

Als der Fahrer auf eine Straßensperre der Polizei bei Allershausen zuraste, schossen die Beamten auf den Wagen. Dennoch setzte der Fahrer seine Flucht fort.

Erst an einem Verkehrskreisel bei Freising-Vötting endete die wilde Fahrt – der 41-jährige Fahrer verlor die Kontrolle über seinen Ford und baute einen Unfall. Er blieb unverletzt und wurde vor Ort festgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille.

Flucht vor Polizei in Oberbayern: Zeugen gesucht

Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Landshut werden derzeit alle straf- und verkehrsrechtlichen Verstöße geprüft. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Zeugen, die während der Alkoholfahrt gefährdet worden sind oder sachdienliche Hinweise zum Hergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Erding unter der Telefonnummer 081229680 zu melden.

