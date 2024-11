Schlaganfall am Steuer! Frau verliert auf A94 Kontrolle

München - Eine Fahrerin erlitt am Steuer im Stadtteil Riem einen medizinischen Notfall und sorgte so für einen Unfall .

Der VW touchierte das hintere wartende Auto und schob es auf das vordere auf, berichtete die Feuerwehr. Erst an einem Ampelmasten im Grünstreifen kam der VW zum Stehen.

Dabei verlor sie die Kontrolle und fuhr ungebremst über die Kreuzung, an der zwei weitere Autos bei Rot warteten.

Eine 80-jährige Dame fuhr mit ihrem schwarzen VW auf der A94 stadteinwärts und wollte an der Anschlussstelle Riem abfahren.

Wie die Münchner Feuerwehr mitteilte, kam es am Freitag gegen 17.20 Uhr im Oster der Stadt zum Unfall mit drei beteiligten Autos.

Sie wurde deshalb sofort in eine Münchner Klink gebracht. Zum aktuellen Gesundheitszustand der Frau konnten die Einsatzkräfte am Samstag keine Angaben machen. Feuerwehrleute mussten an der Kreuzung einen Ampelmasten entfernen, da dieser schief über der Fahrbahn hing.