Unfall auf A95: Auto fährt auf verunglückten Wagen auf

Schäftlarn - Die A95 musste nach einem schweren Unfall am Samstagmorgen gesperrt werden.

Die Autobahn musste nach einem Unfall gesperrt werden. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Wie die Polizei mitteilte, krachte zunächst ein Auto zwischen Schäftlarn und Starnberg in die Leitplanke. Anschließend sei ein nachfolgendes Auto in den Unfall-Wagen gefahren.

Eine Person wurde ersten Informationen zufolge schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr soll nicht bestehen, so die Polizei.