Unfall auf A95: Auto fährt auf verunglückten Wagen auf
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Schäftlarn - Die A95 musste nach einem schweren Unfall am Samstagmorgen gesperrt werden.
Wie die Polizei mitteilte, krachte zunächst ein Auto zwischen Schäftlarn und Starnberg in die Leitplanke. Anschließend sei ein nachfolgendes Auto in den Unfall-Wagen gefahren.
Eine Person wurde ersten Informationen zufolge schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr soll nicht bestehen, so die Polizei.
Um den Unfallhergang zu klären, sei ein Gutachter vor Ort. Die Sperrung zwischen Schäftlarn und dem Dreieck Starnberg soll bis zum Vormittag andauern. Autofahrern wird die Umleitung "U25" empfohlen.
Titelfoto: Oliver Berg/dpa