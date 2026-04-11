Unfall auf A95: Auto fährt auf verunglückten Wagen auf

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Nach einem Unfall auf der A95 am Samstagmorgen musste die Autobahn zwischen Schäftlarn und dem Dreieck Starnberg gesperrt werden.

Von Friederike Hauer

Schäftlarn - Die A95 musste nach einem schweren Unfall am Samstagmorgen gesperrt werden.

Die Autobahn musste nach einem Unfall gesperrt werden. (Symbolbild)
Die Autobahn musste nach einem Unfall gesperrt werden. (Symbolbild)  © Oliver Berg/dpa

Wie die Polizei mitteilte, krachte zunächst ein Auto zwischen Schäftlarn und Starnberg in die Leitplanke. Anschließend sei ein nachfolgendes Auto in den Unfall-Wagen gefahren.

Eine Person wurde ersten Informationen zufolge schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr soll nicht bestehen, so die Polizei.

Um den Unfallhergang zu klären, sei ein Gutachter vor Ort. Die Sperrung zwischen Schäftlarn und dem Dreieck Starnberg soll bis zum Vormittag andauern. Autofahrern wird die Umleitung "U25" empfohlen.

Titelfoto: Oliver Berg/dpa

Mehr zum Thema Unfall A95: