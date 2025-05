Mit mehr als 200 km/h! Ferrari-Fahrer verliert Kontrolle, Sportwagen brennt komplett aus

Die beiden Insassen seien schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Demnach verlor der 36-jährige Fahrer am Sonntagabend in einer Kurve bei Leutkirch in Richtung Memmingen die Kontrolle über seinen Wagen.

Sanitäter brachten die beiden Männer in eine Klinik. Die Ermittler bezifferten den Schaden an dem Wagen auf rund 120.000 Euro, an Schutzplanke und Zaun auf 6000 Euro. An der Unfallstelle gebe es keine Geschwindigkeitsbegrenzung, so die Polizei.