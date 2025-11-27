Ramm-Attacke auf Autobahn! Kripo ermittelt gegen Frau wegen versuchten Totschlags

Landsberg am Lech - Nach einer schockierenden Ramm-Attacke auf einer Autobahn in Bayern ermittelt die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck gegen eine 31-Jährige unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.

Ein junger Mann ist abends auf der Autobahn unterwegs, als ihn plötzlich von hinten mehrfach ein Auto rammt und versucht, ihn von der Fahrbahn zu drängen. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Laut Angaben der Ermittlungsbehörde war ein 29-jähriger Autofahrer am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr auf der A96 in Richtung München unterwegs.

Auf Höhe Landsberg am Lech rammte ihn von hinten plötzlich ein Auto, an dessen Steuer die 31-Jährige saß. Laut Polizeiangaben fuhr die Frau mehrfach auf das Heck des Mannes auf.

Anschließend rammte die Frau aus Bad Wörrishofen bei hoher Geschwindigkeit die linke Autoseite des Mannes und versuchte, ihn abzudrängen.

Der 29-Jährige aus München rettete sich schließlich auf den Standstreifen und blieb dort stehen. Die 31-Jährige flüchtete mit ihrem Audi A 1.

Die Polizei konnte sie rund zwei Stunden später in Schondorf festnehmen. Sie wurde "aufgrund von Selbst- und Eigengefahr in eine psychiatrische Klinik eingewiesen", erklärten die Ermittler.

Der 29-Jährige erlitt leichte Verletzungen. An den beiden Autos entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich.