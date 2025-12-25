Rutschpartie durch Blitzeis: Unfallserie mit 13 Fahrzeugen an Heiligabend

Memmingen - Auf spiegelglatter Fahrbahn kamen auf der A96 an Heiligabend mehrere Autos ins Schleudern. Für die meisten Insassen ging die wilde Rutschpartie glimpflich aus.

Autos stehen durch das Glatteis verkehrt herum auf der Fahrbahn. © Fritz Pavlon / EinsatzReport24

Aufgrund des Blitzeis hat nahe Memmingen auf der A96 beinahe zeitgleich 6 Verkehrsunfälle mit insgesamt 13 Fahrzeugen gegeben.

Bei plötzlich eintretender Glätte sei es zunächst am Nachmittag zu einem Auffahrunfall gekommen, teilte die Polizei mit. Der nachfolgende Verkehr habe abbremsen müssen - hierdurch seien weitere Fahrzeuge auf spiegelglatter Fahrbahn ins Schlingern gekommen.

Eine Person wurde leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich den Angaben nach auf etwa 150.000 Euro.