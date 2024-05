Unfall-Drama! Auto landet in Weiher: Mutter kann sich retten, Tochter (†1) ertrinkt

Windach - An der Autobahn 96 bei Windach im Landkreis Landsberg am Lech in Bayern hat sich am Freitag ein tragischer Unfall ereignet. Eine Mutter landete mit ihrem Auto, in dem auch ihr etwa einjähriges Kind saß, in einem Weiher. Während sich die 37-Jährige noch retten konnte, ertrank das kleine Mädchen.