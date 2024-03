Unfall A99: Lkw durchbricht Leitplanke und verfehlt Auto um Haaresbreite

München - Ein 55-jähriger Lkw-Fahrer wurde bei einem Unfall in der Autobahnausfahrt der A99 bei Germering verletzt.

Durch dem Zusammenstoß mit dem Lkw wurde die Leitplanke komplett aus der Verankerung gerissen. © Berufsfeuerwehr München

Wie die Münchner Feuerwehr am Donnerstag mitteilt, durchbrach der Lkw am Mittwoch gegen 18.45 Uhr die Leitplanke an der Ausfahrt Germering.

Ein entgegenkommendes Auto wurde dabei von dem tonnenschweren Gefährt nur knapp verfehlt.

Dafür krachte der Lkw gegen den Strom- und Schaltkasten der Tunnelüberwachung und riss sich den Dieseltank auf.

Rettungskräfte kümmerten sich um den verletzten Fahrer, der zur weiteren Untersuchung in eine Münchner Klinik gebracht wurde.

Feuerwehrleute nahmen den auslaufenden Diesel in einer Wanne auf und pumpten anschließend rund 400 Liter Treibstoff aus dem Tank.

Da Diesel ins Erdreich gelaufen war, wurden weitere Fachdienste informiert und die Unfallstelle mit einer Plane abgedeckt.