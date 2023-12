11.12.2023 06:20 1.072 Unfall am Bahnübergang: Güterzug schleift Auto zweihundert Meter weit mit!

Von Luisa Buck

Schwaan - An einem Bahnübergang in Huckstorf (Mecklenburg-Vorpommern) ist es am Sonntagabend zu einem Zusammenstoß zwischen einem Güterzug und einem Auto gekommen. Rettungskräfte rückten am Sonntagabend zu einem Bahnübergang in Huckstorf an. © Stefan Tretropp Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, befuhr eine 82-jährige Frau gegen 18.25 Uhr mit ihrem Fahrzeug den Bahnübergang. Dabei blieb das Auto aus noch unbekannter Ursache im Gleisbett stecken. Als sich dann die Schranken wegen eines herannahenden Zuges senkten, verließ die Frau noch rechtzeitig und aus eigener Kraft ihr Fahrzeug und brachte sich in Sicherheit. Trotz sofort eingeleiteter Schnellbremsung konnte der Güterzug aber nicht mehr rechtzeitig zum Stehen kommen. Er erfasste den Kleinwagen und schleifte ihn rund 200 Meter weiter mit. Unfall Autofahrer will sich beschweren, dann muss der Rettungswagen kommen Die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn veranlasste daraufhin eine Streckensperrung. Rettungskräfte wurden vorsichtshalber alarmiert. Auch Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz. Verletzt wurde bei dem Zusammenprall aber zum Glück niemand. Am Abend versuchten die Einsatzkräfte, das Auto unter dem Triebfahrzeug des Güterzuges zu bergen. Die Strecke musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

