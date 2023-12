Fatale Unachtsamkeit? 29-Jähriger tot, VW-Cabrio komplett zerfetzt

Stadtallendorf - Tödlicher Unfall in Mittelhessen ! In der Nacht auf den heutigen Mittwoch kam es auf einer Bundesstraße zu einem fatalen Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lkw. Wie es dazu kommen konnte, ist noch unklar.

In der Nacht auf Mittwoch krachte der 29-jährige Autofahrer in das Heck eines Lkw. © Fuldamedia

Fest steht laut mittelhessischem Polizeipräsidium bislang, dass der 29 Jahre alte Fahrer eines VW Eos-Cabriolets auf der B454 in Stadtallendorf (Landkreis Marburg-Biedenkopf) unterwegs war. Direkt vor ihm befand sich in der Fahrtrichtung Neustadt zeitgleich ein Lkw mit einem 37-Jährigen am Steuer.

In Höhe eines Autohofes wurde es schließlich tragisch - und für die ermittelnden Ordnungshüter unübersichtlich. Zunächst beabsichtigte der Lenker des Sattelzuges nach links auf selbigen abzubiegen.

Hierbei muss es vermutlich zu einer in der Folge tödlichen Unachtsamkeit seitens des 29-Jährigen gekommen sein. Denn aus noch nicht geklärter Ursache krachte dieser mit seinem Wagen ungebremst in das Heck des Lkw und rutschte durch die wirkenden Kräfte unter den Laster.

Umgehend rückten rund 25 Kräfte der Stadtallendorfer Feuerwehr an, um das Leben des Autofahrers zu retten - ohne Erfolg. Trotz schneller Bergung konnte ein Notarzt nur noch den Tod feststellen. Der Lastwagenfahrer blieb hingegen unverletzt.

Für die Brandmeister war es ein ganz besonders schrecklicher Anblick, wie auch die Aussagen eines Feuerwehrsprechers unterstreichen: "Wir werden im Anschluss noch mal alles aufarbeiten, um das Geschehene zu verarbeiten", hieß es in einem ersten Statement der Rettungskräfte.