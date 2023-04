Unfall auf der A43: Auto landet völlig demoliert auf dem Dach

Sprockhövel – Die Feuerwehr Sprockhövel (Ennepe-Ruhr-Kreis) hatte an den Osterfeiertagen alle Hände voll zu tun. Die Einsatzkräfte rückten unter anderem wegen eines Autos aus, das sich auf der A43 überschlagen hatTE.

Das eine Auto, das in den Unfall auf der A43 verwickelt war, landete auf dem Dach. © Feuerwehr Sprockhövel

Drei Menschen wurden bei dem Unfall verletzt, wie ein Sprecher am heutigen Ostermontag mitteilte. Der Crash hatte sich demnach bereits am Karfreitag gegen 15 Uhr ereignet.

Offenbar waren zwei Autos zusammengestoßen, wobei sich eines von ihnen durch die Wucht des Aufpralls überschlug und auf dem Dach landete. Der andere Wagen sei auf der Seite liegen geblieben.

Als die Feuerwehr eintraf, befanden sich die drei Verletzten schon nicht mehr in ihren Autos. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt.

Die Einsatzkräfte sperrten die A43 zeitweise komplett und streuten die ausgelaufenen Betriebsstoffe ab. Nach circa anderthalb Stunden konnte der Verkehr wieder normal weiterlaufen.

Auch an den weiteren Ostertagen war in Sprockhövel einiges los: Am Sonntagabend musste die Feuerwehr die Reste eines unbewachten Osterfeuers löschen, um schlimmeres zu verhindern.