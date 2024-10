Unfall auf Malle-Flughafen: Mann durch Abgasstrahl schwer verletzt!

Unfall am Flughafen von Palma auf Mallorca. (Archivfoto) © Clara Margais/dpa

Der Unfall ereignete sich auf der spanischen Urlaubsinsel bereits vor zwei Monaten, wurde aber erst jetzt vom spanischen Verkehrsministerium in Madrid bekannt gegeben.

Der Mitteilung zufolge kam die Boeing 757-300 am 24. August aus Düsseldorf in Palma an. Der Flieger parkte anschließend im zugewiesenen Slot. Aus unbekannten Gründen näherte sich der Koordinator des Bodentrupps einem der Motoren und bekam den Abgasstrahl ab. Zu dem Zeitpunkt waren noch 266 Passagiere und acht Besatzungsmitglieder an Bord.

Der Mann sei zu Boden gefallen und habe sich schwere Verletzungen zugezogen. Die Verletzungen wurden allerdings vom Ministerium nicht näher beschrieben. Wie es dem Mann heute geht, wurde ebenfalls nicht mitgeteilt. Der Vorfall werde untersucht, hieß es.