19-Jähriger verliert Kontrolle über BMW: Fahrt endet nach heftigem Unfall an Baum

Auf der Scharitzkehlstraße in Berchtesgaden ist es in Bayern am Montagabend zu einem Unfall gekommen. Ein Fahranfänger und seine Beifahrerin wurden verletzt.

Von Jan Höfling

Berchtesgaden - Ein Fahranfänger (19), ein BMW und winterliche Straßenverhältnisse? Keine gute Kombination! Auf der Scharitzkehlstraße in Berchtesgaden ist es in Bayern am gestrigen Montagabend zu einem heftigen Unfall gekommen. Der BMW kam nach dem Unfall an einem Baum zu stehen. © 7aktuell Wie die Polizei mitteilte, war der junge Mann mit Wohnsitz in Berchtesgaden gegen 22 Uhr mit dem Wagen in Richtung Vorderbrand unterwegs, als er ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit in einer leichten Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er konnte die Kontrolle nicht wiedererlangen, das Fahrzeug rutschte letztendlich eine Böschung hinab und prallte in dem abschüssigen Gelände gegen einen Baum. Durch die große Wucht der Kollision wurde das Auto erheblich beschädigt. Es entstand laut den Angaben der Beamten ein Totalschaden. Der Fahranfänger und seine Beifahrerin (23) erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Beide wurden nach einer Erstversorgung durch die Rettungskräfte vor Ort in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Zuvor hatte der Fahrer (19) auf der Scharitzkehlstraße in Berchtesgaden die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. © 7aktuell Der Mann und eine 23 Jahre alte Beifahrerin wurden bei der Kollision mit einem Baum leicht verletzt. © 7aktuell Die Freiwillige Feuerwehr Berchtesgaden war mit circa 20 Einsatzkräften an der Unfallstelle, sicherte diese ab und stellte darüber hinaus auch den Brandschutz sicher. Beamte der Berchtesgadener Polizeiinspektion nahmen den Unfall auf und leiteten ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Titelfoto: 7aktuell