08.12.2024 09:32 3.732 Unfall auf Weihnachtsmarkt in Sachsen: 8-jähriger Junge verletzt

Auf dem Weihnachtsmarkt der Freiwilligen Feuerwehr an der Turnerstraße in Hohenstein-Ernstthal ist am Samstagabend ein Junge (8) verletzt worden.

Von Claudia Ziems

Hohenstein-Ernstthal - Unfall auf Weihnachtsmarkt in Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau)! Ein Junge (8) wurde auf einem Weihnachtsmarkt verletzt. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa Wie die Polizei mitteilte, geschah das Ganze am Samstag gegen 18.50 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt der Freiwilligen Feuerwehr. Hier rangierte ein Transporter-Fahrer (53) über den Weihnachtsmarkt an der Turnerstraße. Währenddessen lief ein Junge (8) neben dem Transporter. "Der Junge geriet mit dem Fuß unter einen der Autoreifen und musste zur weiteren Begutachtung in ein Krankenhaus gebracht werden", hieß es weiter. Zu Sachschäden kam es bei dem Unfall nicht.

